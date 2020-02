Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 12febbraio

La prima pagina de Il Corriere dello Sport apre con la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Prima semifinale di andata e mister Conte vuole già mettere in cassaforte il risultato per puntare a quella che sarà l’altra finalista tra la Juventus e il Milan. Intervista esclusiva poi all’ex giallorosso Nela che parla del periodo buio in cui si ammalò di tumore.

Tuttosport apre invece con Sarri e con quelli che saranno gli impegni della Juventus nel prossimo mese: Coppa Italia, Champions e campionato.