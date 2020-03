Lazio, nuovo look per Manuel Lazzari che opta per il fai da te direttamente da casa

Lontani dal campo e dai propri cari o giocatori della Lazio continuano ad allenarsi in casa per rimanere in forma. Non solo però, c’è anche chi si dà da fare e per un giorno si improvvisa barbiere.

Così Manuel Lazzari ha deciso di cambiare look ed optare per un taglio rasato, ovviamente fatto in casa.