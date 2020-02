Lazio, Lazzari: «Minacce arrivate non dalla curva di Ferrara» FOTO

Lazio, Lazzari è tornato a parlare di quanto accaduto nella serata di ieri dopo la fine del match contro la Spal

Un brutto episodio quello accaduto ieri al termine della gara vinta dalla Lazio contro la Spal. Manuel Lazzari infatti, all’uscita dallo stadio Olimpico, è stato preso di mira da alcuni suoi ex tifosi ricevendo anche accuse di morte.

Il terzino biancoceleste già ieri si era sfogato sui social in merito e oggi ha voluto fare una nuova precisazione: «Le minacce sono arrivate da poche stupide persone. La curva di Ferrara non c’entra assolutamente nulla. Era giusto per essere chiari».