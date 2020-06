Lazio, la società propone un memo virtuale per ricordare le date dei match

La società biancoceleste, tramite Twitter, ha pubblicato un link il quale permette la sincronizzazione dei match sul calendario del cellulare

La società biancoceleste, tramite l’account ufficiale Twitter, ha pubblicato un link che conferisce la possibilità di sincronizzare le partite della Lazio al calendario del cellulare.

I tifosi in questo modo avranno la possibilità di non perdersi l’evento in questione, salvandosi il tutto come fosse un promemoria. Aderendo alla possibilità, le dodici partite mancanti verranno sincronizzate automaticamente nell’app calendario del dispositivo utilizzato.

📅 Le nostre partite sul tuo calendario

📲 Sincronizza le gare dei biancocelesti sul telefono

🔄 https://t.co/UsQl0pAmw9 pic.twitter.com/EpOctmTHEX — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 16, 2020

Gianlorenzo Di Pinto