Lazio, la difesa è il cruccio di Sarri: troppi i 42 gol incassati

La difesa della Lazio ha rappresentato finora il problema principale per Sarri: i cinque calciatori in scadenza non aiutano

Maurizio Sarri ha un grande cruccio ed è quello relativo alla fase difensiva della Lazio. Le tante reti incassate (ben 42) in campionato hanno rappresentato il principale ostacolo alla crescita dei biancocelesti. L’attacco infatti gira a meraviglia (54 reti segnate) ma mai nella sua storia di allenatore Sarri aveva incassato così tante reti.

Di certo, nei primi mesi della stagione, il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro ha comportato più tempo del previsto nell’adattamento ed inoltre i cinque calciatori in scadenza (Strakosha, Marusic, Patric, Luiz Felipe e Reina) non hanno di certo aiutato. Il mercato di giugno servirà per cercare di colmare le falle. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.