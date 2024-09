Lazio, la DELUSIONE di Oddi: «Il rigore su Dodo’? Il calcio sta diventando sempre di più una VERGOGNA, ecco perchè»

Lazio, l’ex biancoceleste si esprime ai microfoni di Radiosei riguardo la partita di ieri con la Fiorentina basandosi sugli episodi

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Oddi alla luce della sconfitta della Lazio scatenata anche da polemiche per i due rigori della Fiorentina, rilascia queste considerazioni forti

PAROLE – Peccato, quella di Firenze è stata la migliore gara fatta dalla Lazio in questo inizio di stagione. Non capisco più questo sport, parlo degli interventi del VAR. A volte si puniscono questioni minime per poi sorvolare su altro o altre situazioni non vengono prese in considerazione. Non capisco, sono amareggiato perché la Lazio meritava molto di più

EPISODI – Il rigore di Tavares su Dodo? Il pallone era già partito, ma è un bel po’ che faccio alcuni discorsi. Il gioco del calcio è diventato una vergogna. Una volta era uno sport di contatto, è cambiato tutto. Se in un contrasto, io difensore arrivo prima dell’attaccante, non è detto che debba essere fallo se non c’è l’intenzione di colpire l’uomo. Ogni volta che c’è un contrasto non può essere fallo