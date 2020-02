Lazio, la Curva Nord omaggia il gemellaggio con l’Inter FOTO

Lazio, la Curva Nord ha preparato un’altra spettacolare coreografia in rilievo per omaggiare il gemellaggio con l’Inter allo Stadio Olimpico

«La nostra amicizia è una bandiera che da trent’anni sventola fiera»

E’ di nuovo magia, la Curva Nord non smette mai di emozionare: dopo la creazione di Adamo e l’aquila disegnata con un gioco di luci, i tifosi laziali hanno organizzato un’altra spettacolare coreografia in rilievo. Quella di oggi rappresenta il gemellaggio che portano avanti le due tifoserie, biancocelesti e nerazzurri. In mezzo alle due bandiere ci sono anche i ritratti di Cecconi e Facchetti.

Anche la Tribuna Tevere contribuisce allo spettacolo dell’Olimpico con la scritta «Tribuna Tevere, seconda giovinezza»