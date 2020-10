Lazio, La Bild titola: «Ironia della sorte, Immobile si presenta e colpisce»

Lazio, il quotidiano tedesco “Bild” che in passato aveva duramente criticato l’acquisto di Immobile da parte del Borussia Dortmund, titola cosi questa mattina.

«Ironia della sorte, l’ex stella Immobile si presenta e colpisce. Borussia Dortmund subisce la vendetta a Roma» Cosi titola questa mattina il portale tedesco Bild a seguito della straordinaria vittoria della Lazio sul Borussia Dortmund per 3-1. Non è passata inosservata la prestazione di Ciro Immobile, in passato criticato duramente proprio dal quotidiano tedesco. Oggi, Ciro è “L’ex stella” che si presenta e colpisce, consumando la sua vendetta.