Calciomercato, la Lazio non molla Kumbulla e Luis Suarez

Lazio, per il mercato restano forti i nomi di Kumbulla e Luis Suarez ma le trattative saranno tutt’altro che semplici

La stagione non è finita, ma la Lazio del futuro è già in cantiere. Il ds Tare è alla ricerca di rinforzi per rendere la squadra competitiva in ottica Champions League: restano forti gli obiettivi Kumbulla e Suarez. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il difensore dell’Hellas Verona la concorrenza è fitta, oltre all’Inter, si sono candidate anche Juventus, il Chelsea e il Borussia Dortmund. Inoltre i gialloblu hanno fissato il presso: almeno 30 milioni. La Lazio spera di riuscire ad aprire un canale grazie al buon rapporto tra Lotito e Setti o i connazionali Strakosha e Tare.

SUAREZ – La società capitolina ha il sì del giocatore (contratto da 5 anni con 1,5 milioni), il Watford di Pozzo ha provato a proporgli il rinnovo (è in scadenza nel 2022) ma senza successo: la cessione sarà inevitabile. La Lazio ha fissato il massimo a 20 milioni (15 e 5 di bonus), nei prossimi giorni gli agenti del ragazzo saranno a Roma per discutere del rinnovo di Luis Alberto, sicuramente si parlerà anche di lui.