Lazio, i quotidiani bocciano Kamada: valutazione impietosa

I principali giornali sportivi bocciano Daichi Kamada, valutazioni insufficienti nella sfida tra Lazio e Frosinone di ieri sera

Tra le poche noti dolenti della vittoria della Lazio contro il Frosinone per 3-1 troviamo, purtroppo Daichi Kamada, il giapponese ha collezionato infatti una prestazione tutt’altro che positiva, confezionando pure qualche timido fischio al momento dei cambi. Nelle pagelle odierne i quotidiani sembrano d’accordi sul voto da affidare al nipponico. Nemmeno una sufficienza inanellata per lui, che ora dovrà fare di tutto per tornare al centro del progetto capitolino.

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5