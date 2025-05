Lazio Juventus, tre pedine importanti di Tudor a rischio per la sfida contro i biancocelesti: le ultime

Condividi via email

Lazio Juventus, saranno ben tre i giocatori a rischio per la prossima sfida dei bianconeri: allarme a Torino in vista della finale contro i capitolini

La Juventus si lecca le ferite in vista di quella che sarà, con tutta probabilità, una delle partite più importanti della stagione. La squadra biancoceleste è ancora in lizza per la corsa al quarto posto proprio con la Juventus che affronterà nel prossimo turno.

Bianconeri che si presenteranno all’Olimpico non senza problemi. Infatti, stando a quanto riportato da Tuttojuve, i piemontesi potrebbero arrivare nella Capitale privi di tre pedine fondamentali. Si tratta di Teun Koopmeiners, Federico Gatti e Dusan Vlahovic che proveranno ugualmente il recupero per la Lazio.