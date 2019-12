Lazio Juventus, Mandorlini: «Inzaghi ha tutto per vincere»

Lazio Juventus, Mandorlini presenta la prossima sfida all’Olimpico tra Sarri e Inzaghi. Applaudendo i biancocelesti.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Andrea Mandorlini ha detto la sua sulla prossima sfida tra Lazio e Juventus: «Per la Juventus sarà un turno molto complicato, la Lazio ha tutto per fare punti. Ha forza e qualità, soprattutto a centrocampo. Già il fatto che paragoniamo i giocatori delle due squadre testimonia quanto Inzaghi stia facendo bene».

«Ronaldo-Immobile, chi scelgo? Stiamo giocando (ride, ndr), va bene. Comunque, Ciro sta in uno stato di grazia. Lo vedo sereno. In questo momento ha tutto a favore. Ora prendo il laziale. Ma in questo momento non si può giudicare Ronaldo, è un giocatore fortissimo che forse non sta al meglio».