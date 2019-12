Lazio Juve, la consacrazione di Lazzari: una freccia nell’arsenale di Inzaghi

Manuel Lazzari è stato uno dei migliori in campo nella sfida di ieri sera

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, si è reso protagonista di una prestazione eccellente contro i Campioni d’Italia in carica della Juventus. Il ragazzo veneto ha messo in apprensione e non poco la difesa bianconera con le proprie accelerazioni e numerosi strappi.

LA PARTITA DI LAZZARI – L’ex Spal ha dimostrato più volte di essere il miglior acquisto laziale dell’estate 2019 e la performance di ieri sera ne è stata la definitiva conferma. Il duello con il brasiliano Alex Sandro è uno scatto dopo l’altro. Fa ammonire sia Pjanic che Dybala, quindi causa l’espulsione di Cuadrado. Quando l’ex Spal parte è davvero imprendibile.