Lazio, Inzaghi trova la difesa perfetta

Luiz Felipe, Acerbi e Radu: la difesa perfetta di Inzaghi. Una sola rete subita con i tre giocatori in campo, 168 i minuti giocati insieme

168 minuti, 1 gol subito. È quanto totalizzato dal terzetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu: Inzaghi sembra finalmente aver trovato la quadratura del cerchio. Gli infortuni, però hanno ostacolato le scelte del mister costringendolo a schierare le seconde linee. Come ricorda il Corriere dello Sport, i tre avevano condiviso il reparto solo nei primi 45 minuti contro il Napoli, subendo la rete di Milik, prima che Ramos lasciasse il campo per problemi fisici. Poi di nuovo contro la Fiorentina, ma sempre una manciata di minuti: solo 33. A Parma, la difesa è stata collaudata per la prima volta per tutto il match. Il risultato? Porta inviolata e vittoria in tasca. Insomma, Inzaghi ha la sua difesa titolare.