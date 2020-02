Lazio, tutte le alternative di Inzaghi sulle fasce

Lazio, il tecnico biancoceleste dovrà scegliere chi schierare in campo sulle fasce in vista del match di domenica

La Lazio continua a lavorare in vista dell’importante gara contro il Genoa in programma domenica alle 12:30. Inzaghi valuta le sue scelte soprattutto per quanto riguarda le fasce. Lulic è out e contro Inter e Parma il tecnico ha scelto di schierare Jony al posto del bosniaco e Marusic dall’altro lato con Lazzari in panchina.

L’ex Spal però a Marassi dovrebbe partire da titolare e per questo motivo rimane solo un posto da occupare lì a sinistra. In settimana verranno fatte le scelte e non è detto che in corso d’opera non possa esserci spazio anche per Luakaku che è tornato a disposizione.