Lazio, Inzaghi e il ricordo della squadra dello scudetto – VIDEO

Lazio, Simone Inzaghi ricorda la squadra dello scudetto in uno speciale video di Lazio Style Channel

Correva la stagione 1999-2000 e la Lazio di Eriksson vinceva lo scudetto con due ore di ritardo, in attesa del risultato finale di Perugia-Juventus. Simone Inzaghi, attaccante di razza in quel periodo e attuale allenatore biancoceleste, ricorda quel periodo in uno speciale di Lazio Style Channel:

«Quella è stata una stagione storica, avevamo una squadra forte, con grandi campioni, allenata da un grande allenatore. Siamo stati bravi a vincere uno scudetto anche quando sembrava irraggiungibile, ci abbiamo sempre creduto. Poi ci fu l’impresa a Torino e riaprimmo il campionato. Contro la Regina dovevamo vincere e sperare, io Pancaro e Mancini eravamo a guardare come stava andando a Perugia sul televisore.»

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI