Lazio, Inzaghi: il piano per mantenere alta la concentrazione

Lazio, sedute di allenamenti e anche giorni di riposo: questo il piano di mister Inzaghi fino al 3 aprile

Non scenderà in campo la Serie A, ne questa settimana ne nelle prossime. L’Italia si ferma almeno fino al 3 aprile, con la speranza che dopo questa data qualcosa possa tornare alla normalità.

Lo stop varrà anche per i biancocelesti che però continueranno comunque ad allenarsi. Come riporta il Corriere dello Sport infatti Inzaghi questo pomeriggio parlerà con il gruppo per continuare a mantenere alta la tensione nonostante il mese di stop.