Lazio, tutti pazzi per Inzaghi ma Lotito vuole blindare il tecnico

Lazio, non solo in Italia anche dall’estero guardano a mister Inzaghi ma Lotito ha già pronto il piano per trattenerlo

Che Simone Inzaghi abbia dimostrato in questi anni di essere un ottimo allenatore non c’è dubbio; che molte squadre lo seguano altrettanto. Il tecnico biancoceleste ha infatti molti estimatori sia in Italia che all’estero.

Come riporta La Repubblica infatti pare che sia il Barcellona che il Psg abbiano fatto un sondaggio per l’allenatore biancoceleste. A questi due top club si aggiunge l’interesse ormai noto di Juventus e Napoli. Ovviamente Lotito non ha nessuna intenzione di perdere mister Inzaghi e per questo vorrebbe blindarlo fino al 2025. L’incontro è già fissato non appena il calcio prenderà di nuovo il via.