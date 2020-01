Lazio, Inzaghi ha fatto sempre bene alla prima dell’anno

Da quando siede sulla panchina della Lazio, Simone Inzaghi non ha mai sbagliato la prima partita del nuovo anno

La Lazio ricomincia da Brescia: sarà contro la squadra di Corini la prima partita del 2020 per Inzaghi.

Il tecnico piacentino è pronto a ripartire da dove ha lasciato: tre punti in campionato ed un trofeo conquistato. Oltre alle buone ultime prestazioni, anche i numeri sono dalla parte dell’allenatore biancoceleste che, fino ad ora, non ha mai perso la partita al rientro delle feste. Bottino pieno è stato fatto con il Crotone nel 2017, contro la Spal nel 2018 e contro il Novara in Coppa Italia nell’anno appena finito. Vedremo domenica se il 2020 laziale inizierà con un sorriso.