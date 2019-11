Lazio, Inzaghi ha cambiato la squadra dalla difesa: decisivo l’ingresso di Patric

Nelle ultime settimane, Mister Inzaghi ha cambiato il modo di giocare della sua squadra partendo dalla difesa: ecco come

Nell’ultima settimana, dalla Fiorentina al Torino, Simone Inzaghi ha cambiato il modo di giocare della sua Lazio, partendo dalla difesa. Decisivo, in questo senso, l’ingresso di Patric nel blocco dei titolari. Fischiato fino a qualche giorno fa, lo spagnolo si sta rivelando utile alla causa biancoceleste: nella gara contro la squadra di Mazzarri, ha toccato quota 66 passaggi, con una percentuale di successo dell’89,4%, 14 lanci e 73 palloni toccati. In questo modo, l’ex Barcellona permette alla squadra di impostare il gioco da dietro, ed evitare il pressing in avanti, che toglie energie e spesso non porta a nulla. Acerbi e Radu, poi, possono far partire l’azione da un momento all’altro, servendo Milinkovic e Luis Alberto. In questo modo la Lazio fa del campo aperto la sua migliore arma, ed Immobile non potrebbe esserne più felice.