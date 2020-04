Lazio, Inzaghi pensa già al futuro: lavoro con il suo staff in smart working

Lazio, mister Inzaghi già al lavoro per mettere in campo la migliore formazione biancoceleste al rientro dallo stop

L’unico obiettivo è quello di riprendere. In questo mese a casa, e in attesa di un altro che ci aspetta, il tecnico della Lazio mister Inzaghi ha lavorato sodo sempre in vista di una possibile ripresa. Nella giornata di ieri anche il tecnico ha partecipato alla conference call del presidente Lotito che invitata tutti a tenersi pronti.

Inzaghi, come riporta La Gazzetta dello Sport, sta già pensando a come mettere in campo la squadra quando si tornerà in campo. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 ma potrebbero esserci della variazioni visto che si giocherà in pratica ogni tre giorni. Nessun problema, il tecnico e il suo vice Farris insieme agli altri membri dello staff stanno lavorando proprio per questo.