Lotito, discorso motivazionale del patron biancoceleste alla squadra: quando si darà il via devono essere tutti pronti

Il nuovo decreto emanato ieri da Conte ha di fatto escluso con ogni possibilità che dopo Pasqua la Lazio sarebbe potuta tornare ad allenarsi. Tutto fermo, ancora, fino al 3 maggio se ne riparlerà perciò il 4.

Come riporta il Corriere dello Sport proprio ieri il patron Lotito avrebbe avuto una call conference insieme a Tare, Peruzzi e alcuni giocatori in cui ha esortato tutti a tenersi pronti perché Formello è già a disposizione. Insomma manca solo il via libera, poi si tornerà a lavorare.