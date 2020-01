Lazio, con Correa out mister Inzaghi dovrà affidarsi a Caicedo ma l’attaccante è una certezza: i numeri

Ieri è arrivato il responso: la Lazio dovrà fare a meno del Tucu Correa per almeno altri dieci giorni. Per questo motivo mister Inzaghi dovrà affidarsi oltre che a Ciro Immobile anche a Felipe Caicedo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero il tecnico sarà in buone mane visti i numeri dell’ecuadoriano: 5 gol in 549 minuti e reti decisive come quelle contro Sassuolo e Cagliari.