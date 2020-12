Inzaghi: «Bayern Monaco uno stimolo per crescere. Domani partita emozionante»

Tra Benevento e Bayern Monaco, Simone Inzaghi ha commentato i prossimi impegni della squadra a Lazio Style Channel

Alla vigilia di Benevento–Lazio, le parole di mister Inzaghi ai canali ufficiali del club: «Sarà una sfida particolare per me. Giocare contro mio fratello sarà emozionante, ognuno farà la sua partita, per 90 minuti saremo avversari, poi ci abbracceremo. Sarà una soddisfazione per i nostri genitori».

ATTEGGIAMENTO – «Sarà una partita difficile, come tutte quelle della Serie A. Veniamo entrambe da due sconfitte immeritate, chiaramente ognuno farà il suo meglio, noi dobbiamo migliorare la nostra classifica. Il cammio all’Olimpico non è positivo, l’assenza dei tifosi la sentiamo in modo evidente, ma dobbiamo andare avanti. La Champions ci ha portato via energie, ma dobbiamo recuperare punti».

GIOCATORI – «Adesso dovremo valutarli, avremo assenze ma porteremo a Benevento chi avrà la migliore condizione».

SORTEGGIO CHAMPIONS – «Io penso che tutte le squadre di prima fascia sono un’elite. Affrontiamo i campioni d’Europa, sarà di stimolo per crescere in questi due mesi. Sappiamo cosa abbiamo fatto, per noi dovranno essere solo motivo di stimolo per arrivarci nel migliore dei modi».