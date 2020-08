Lazio, la società celebra Inzaghi: l’allenatore più presente della storia biancoceleste

Inzaghi ha collezionato la panchina numero 203 con la Lazio, diventando così l’allenatore più presente della storia biancoceleste

«Il record di presenze su questa panchina è un orgoglio per me» ha commentato ieri Simone Inzaghi, al termine di Napoli-Lazio. Un appuntamento con la storia che il mister non ha tradito: per 203 volte ha guidato i suoi ragazzi, superando Zoff è diventato l’allenatore più presente della storia biancoceleste.

Lo sguardo è già volto al futuro. La società vuole blindarlo, lui è sereno e sul tema rinnovo chiosa candidamente: «Ne parleremo con calma». Adesso un po’ di meritato riposo per tutti, poi ci sarà la Champions da vivere, con una sola consapevolezza: «La Lazio farà ancora parlare di sè». Parola di mister Inzaghi.