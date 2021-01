Lazio, Inzaghi conferma l’undici del Tardini. Luis Alberto affaticato

La Lazio si avvicina al derby. Prove tattiche a Formello in vista della Roma: Inzaghi verso la conferma dell’11 di Parma, Luis Alberto affaticato

Prove tattiche a Formello. La Lazio si prepara in vista della Roma e, con tutta probabilità, si rivedrà in campo la squadra del Tardini. Confermato anche Caicedo accanto ad Immobile: Correa ha provato il recupero lampo, ma al massimo potrà strappare la convocazione. Segnali positivi da Lulic che ha svolto interamente l’allenamento e si avvicina sempre più al ritorno in squadra.

Nella sessione di oggi, Luis Alberto si è mostrato ancora affaticato dopo la gara contro il Parma: lo spagnolo non ha svolto la partitella conclusiva, si è toccato l’adduttore e colloquiato con lo staff.

Venerdì sarà confermato Reina, protetto dal terzetto difensivo composto da Radu–Acerbi–Luiz Felipe; in mezzo l’andaluso con Leiva e Milinkovic, mentre Marusic e Lazzari si divideranno le corsie laterali.

Out Cataldi – per un sospetto stiramento – e ancora fermo anche Fares, alle prese con un problema al polpaccio.