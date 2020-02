Lazio Inter, Conte perde Esposito per domenica

Il giovane attaccante dell’Inter oggi ha tenuto dei test clinici ed ha riscontrato un’elongazione al retto femorale: salterà la Lazio

Oltre ad Handanovic, Conte dovrà fare a meno di Sebastiano Esposito per la trasferta romana contro la Lazio.

L’attaccante non fa parte delle prime scelte del mister, ma quando è stato chiamato in causa è sempre stato utile alla causa dimostrandosi un’arma importante. Oggi Esposito ha sostenuto dei test clinici perchè aveva accusato un fastidio in allenamento e gli è stata diagnosticata un’elongazione al retto femorale. Il calciatore sarà rivalutato la prossima settimana, come riporta Internews.it.