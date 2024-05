Lazio, BALLOTTAGGIO Immobile – Castellanos in attacco? Le ultime in casa biancoceleste, in vista della sfida contro l’Inter

-2 giorni alla sfida di campionato tra Inter e Lazio, che si daranno battaglia a San Siro, domenica 19 maggio alle ore 18.

Scelte dubbie per Tudor anche in attacco, con il ballottaggio Immobile-Castellanos che entra nel vivo. Nessuno dei due parte favorito, anche se il capitano potrebbe far valere il suo recente stato di forma.