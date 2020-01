Lazio Inter, Lautaro Martinez ci sarà: solo due i turni di squalifica

Lautaro Martinez ci sarà per Lazio-Inter: solo due le giornate di squalifica assegnate al giocatore dopo il rosso rimediato col Cagliari

«Per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di giuoco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara». Questa la decisione presa dal Giudice Sportivo, nei confronti di Lautaro Martinez dopo l’espulsione ricevuta nella gara tra Inter e Cagliari.

Il giocatore salterà quindi Udinese e Milan, tornando proprio in tempo per affrontare la Lazio, il 16 febbraio, all’Olimpico.