Lazio Inter, Darmian o Bisseck? L'unico vero dubbio di Inzaghi è in difesa. Le ultime

Lazio Inter, Inzaghi deve scegliere chi schierare in difesa tra Darmian e Bisseck. Il resto della formazione è pronta

Manca sempre meno al big match tra Lazio e Inter in programma domani sera e, come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha risolto ogni dubbio di formazione. Il tecnico piacentino, infatti, ha scelto di schierare Yann Bisseck come braccetto difensivo e non Matteo Darmian.

Il resto dell’undici sarà formato da De Vrij e Bastoni in difesa e Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Sugli esterni agiranno Dumfies e Dimarco, mentre torna dal 1′ la coppia Lautaro-Thuram.