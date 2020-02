Lazio Inter, Giordano: «Momento straordinario, bellissimo ed emozionante»

Durante le trasmissioni di Radiosei, bomber Giordano ha commentato la vittoria di ieri sera della Lazio contro i nerazzurri

Un’altra vittoria in rimonta contro una grande per la Lazio. Dopo la gara contro la Juventus, anche contro l’Inter i biancocelesti passano in svantaggio ma hanno la forza di recuperare ed andare a vincere.

Durante le trasmissioni serali di Radiosei, l’ex bomber laziale Bruno Giordano ha commentato la partita: «Gara molto tattica, la Lazio ha avuto la grande forza di reagire dopo il vantaggio dei nerazzurri. E’ un momento straordinario, bellissimo ed emozionante. Bisogna fare i complimenti a Milinkovic, per il gol e in generale su come ha interpretato la partita. L’Inter è una grande squadra, ma fa sempre le stesse giocate. Forse Conte è rimasto ancorato al passato, credo che possa fare di più. La squadra di Inzaghi pensa da gruppo, la partita l’ha vinta con tante piccole, ma fondamentali giocate. Non ho capito la scelta del tecnico interista di sacrificare Lautaro a tempo pieno su Leiva, credo lo abbia snaturato».