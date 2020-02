Lazio Inter, Colonnese: «Biancocelesti avversari complicati. Serviranno alternative»

Lazio Inter, le parole di Francesco Colonnese, doppio ex del match contro la squadra di Conte ai microfoni di Radio Nerazzurra

Lazio-Inter è il match più atteso di questa ventiquattresima giornata di Serie A per l’alta tensione dovuta alla lotta scudetto. La squadra di Inzaghi ospiterà i ragazzi di Conte domenica sera alle ore 20:45 in uno Stadio Olimpico pieno di tifosi laziali. Ecco le parole di Francesco Colonnese, doppio ex del match, ai microfoni di Radio Nerazzurra:

«Lazio? Un’avversaria complicata, come abbiamo visto le squadre ti aspettano. Non vengono a prenderti alto. Ti lasciano giocare, ma gli spazi non ci sono più per Lautaro e Lukaku. Bisognerà essere bravi a trovare delle alternative».