Lazio, instancabile Parolo: «Test fisici? Ogni anno ringiovanisco!»

L’età non sembra pesare a Marco Parolo, che continua ad essere un perno del centrocampo della Lazio. Il calciatore di Gallarate, come anticipato, si è recato questa mattina al centro Isokinetic per sottoporsi ai test atletici di rito. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha dimostrato di non essere preoccupato dal passare degli anni: «Ogni anno ringiovanisco, sto benissimo». Mai come questa volta, è opportuno dire che la carta d’identità è solo un pezzo di carta. Il centrocampista non vuole fermarsi, ed è pronto a dare tutto per la sua Lazio.