La Lazio affronterà sabato la Juventus allo Stadium. Le valutazioni di Inzaghi in vista del big match: assenze pesanti?

La Lazio ha iniziato la preparazione per la grande sfida di sabato contro la Juventus. Sfida che potrebbe essere un vero e proprio crocevia per i biancocelesti, per la quale Inzaghi preferirebbe schierare il miglior 11 possibile.

Non sarà così: oggi è arrivato il responso dell’infortunio di Lazzari, che lo terrà fuori almeno due settimane, mentre in giornata si attendono gli accertamenti per le condizioni di Leiva. Il mediano brasiliano avrebbe rimediato un pestone in allenamento; cercherà di stringere i denti. A questi si aggiungono i lungodegenti Luiz Felipe e Radu.

Per quanto riguarda la fascia destra, verrà con tutta probabilità schierato Marusic, mentre a sinistra si apre il ballottaggio Lulic-Fares. Qualora Leiva non dovesse farcela, al suo posto pronto Escalante. Incognita in difesa, dove sono in tre per due posti: Patric, Hoedt e Musacchio.