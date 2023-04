Lazio, indignazione per l’arbitraggio di Ghersini. Da Formello: «Atto di killeraggio». Ecco le voci che arrivano dal centro sportivo

Secondo quanto riporta Il Messaggero il designatore arbitrale per i campionati di Serie A e B, Gianluca Rocchi, non prenderà provvedimenti su Ghersini per l’arbitraggio nella partita Lazio–Torino.

Nonostante a freddo a Formello siano ancora più convinti di una direzione paragonabile a un «atto di killeraggio».