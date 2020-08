Lazio, in ritiro le amichevoli con Padova e Vicenza

Il Messaggero riporta il programma delle amichevoli che giocherà la Lazio in ritiro.

Sono cinque le amichevoli programmate per il ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore, in programma da domenica 23 agosto al 4 settembre. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Si comincia il 26 agosto con i dilettanti dell’Auronzo, si prosegue il 29 agosto contro la Top 11 del Cadore, una selezione locale, e il 30 agosto la sfida con il San Giorgio, formazione neopromossa in Serie D. Il 1 settembre si alza il livello: test con il Padova, mentre il 4 settembre match di chiusura con il Vicenza. L’accesso al campo Zandegiacomo sarà contingentato e su prenotazione.