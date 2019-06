Lazio, in programma un’altra amichevole: l’Union Berlino possibile avversaria

Altra amichevole per la Lazio. L’Union Berlino potrebbe essere la nuova avversaria estiva per la squadra di Inzaghi

Prende forma il programma estivo della Lazio. Si aggiungono nuovi dettagli e nuovi impegni: come la possibile amichevole contro l’Union Berlino, il 27 luglio, a conclusione del ritiro di Auronzo di Cadore. La notizia ha iniziato a circolare in Germania ed è stata raccolta e riportata dal Corriere dello Sport, ora si attende l’ufficialità. La squadra della capitale tedesca è stata da poco promossa in Bundesliga e quello coi biancocelesti sarebbe un test internazionale di livello.

Si infittiscono così gli impegni della squadra di Inzaghi che, prima del debutto in Serie A, avrà modo di misurarsi contro l’Auronzo (14 luglio), la Top 11 del Cadore (17 luglio), Triestina (21 luglio) e Virtus Entella (24 luglio). E poi contro il Bournemouth (2 agosto) e Celta Vigo (10 agosto).