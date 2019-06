Calciomercato Lazio, Tare cerca l’erede di Milinkovic

La Lazio cerca l’erede di Milinkovic. Strapotere fisico e senso del gol, queste le caratteristiche richieste da mister Inzaghi

Il futuro di Milinkovic è ancora un’incognita. Il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto 75 milioni per il giocatore e cercare di aprire per una trattativa. La Lazio intanto si guarda intorno per un eventuale successore: strapotere fisico e senso del gol sono le caratteristiche richieste da Inzaghi. Come si legge dalle colonne del Corriere dello Sport, sono tanti i nomi per il dopo Savic, come quello di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Il giocatore, sotto la guida di Sarri, ha collezionato 40 presenze e 10 reti, prima che la rottura del tendine di achille lo fermasse.

Restano valide anche le candidature di Peter Zulj dell’Anderlecht, quella di Elmas (seguito anche dal Napoli), Yazici e Szoboszlai.

L’alternativa invece è Naithan Nandez. Il Boca Juniors lo ha appena riscattato dal Peñarol: 3,5 milioni per acquisirne il 70% del cartellino. Uruguaiano ma con passaporto italiano, è un trequartista che, nel tempo, ha ricoperto tutti i ruoli del cantrocampo: è stato regista, mediano e mezzala. È valutato almeno 20 milioni.