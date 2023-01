Lazio in Champions League? L’opinione di Marani

Matteo Marani, giornalista, ha parlato della possibilità che Lazio centri il piazzamento Champions League a fine anno

Intervenuto a Sky, Matteo Marani ha parlato così della possibile qualificazione della Lazio in Champions League:

«Arrivare in Champions non sarebbe miracoloso. Sarebbe un grande risultato. La Lazio oggi ha una dimensione da Europa League, ma deve fare accadere una serie di situazioni per fare quel balzo. Fino a qualche anno fa Inter e Milan erano sempre fuori dalla Champions. Il ritorno delle milanesi ha fatto sì che Lazio e Roma debbano sperare che qualcuna delle big vada male ed esca fuori, così come l’Atalanta. In questi anni la Lazio ha consolidato la sua posizione, e questo è già un grande risultato».