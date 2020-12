Lazio, Immobile riparte dal Genoa: in maglia Grifone i primi gol nella massima serie

Lazio, Immobile riparte dal Genoa: col Grifone i primi gol in assoluto nella massima serie

Nella sfida degli ex, Ciro Immobile affronterà domenica alle 15 il Genoa di Ballardini. Colpito e affondato dal bomber di Torre Annunziata nello scorso 23 febbraio al Ferraris, il Grifone sarà nuovamente una ex a cui far male. Il numero 17 della Lazio ha vestito infatti la casacca rossoblu nella stagione 2012/2013, acquistato dal Pescara dopo una stagione strabiliante in Serie B. In Liguria Immobile ha messo a segno 5 reti, di cui 3 al Marassi: Cagliari, Juventus, Napoli, Sampdoria e Inter le vittime del centravanti di Lazio e nazionale italiana con la sua prima maglia di Serie A.