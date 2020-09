Lazio, Immobile rinnova con opzione fino al 2026: i dettagli

Immobile ha sposato la Lazio fino al 2025, con l’opzione per proseguire insieme fino al 2026. Ciro sempre più uomo simbolo di questa squadra

La notizia era nell’aria da tempo. Già prima della conclusione del campionato, Igli Tare aveva annunciato l’intenzione della società di costruire la Lazio del futuro attorno alla figura di Ciro Immobile. Capocannoniere, leader, uomo spogliatoio: è lui il simbolo della squadra targata Inzaghi. Nella giornata di ieri, le voci sono diventate realtà: il numero 17 ha messo nero su bianco la volontà di onorare i colori biancocelesti almeno fino al 2025. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in realtà, nel contratto è stata inserita l’opzione di proseguire insieme fino al 2026: la Lazio a vita. Secondo la Rosea, l’attaccante percepirà un ingaggio di base da 4 milioni di euro, arricchito da bonus legati al numero di gol, trofei conquistati e presenze: tra i 500 e i 700 mila euro, circa, in più.

Intanto Immobile punta Signori nella classifica dei bomber più prolifici di sempre nella storia dell’Aquila, lontano solo di due lunghezze e mette nel mirino anche Silvio Piola…