Lazio, Ciro Immobile nel segno del 30

Nella settimana del suo trentesimo compleanno, Immobile segna il suo trentesimo gol stagionale a Marassi. Il bomber della Lazio è implacabile

In settimana ha raggiunto il traguardo dei 30 anni festeggiato con il tema anni ’30 ed oggi segna il suo trentesimo sigillo stagionale: Ciro Immobile sembra avere un grande feeling con questo numero.

Probabilmente se oggi, il bomber della Lazio, avesse tenuto un esame universitario di capacità di finalizzazione avrebbe preso 30 e lode con encomio. Il numero 17 biancoceleste è in grande spolvero e con il sigillo di oggi raggiunge Angelillo con 27 reti in 25 giornate di campionato. L’attaccante argentino aveva realizzato queste cifre nella stagione 1958/59 e nessuno prima d’ora si era avvicinato a queste cifre. King Ciro è sempre più fondamentale per la sua squadra, portandola in alto nel segno del 30.