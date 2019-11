Lazio, Immobile indica la via: «Champions? Questo è l’anno giusto!»

Ciro Immobile si è raccontato in una lunga intervista per le telecamere di DAZN: questo il suo pensiero sul cammino intrapreso dalla Lazio

Una lunga intervista tra le ambizioni del futuro e le soddisfazioni del presente. Ciro Immobile si è raccontato per le telecamere di DAZN, impossibile non parlare quindi anche del momento che sta vivendo la Lazio.

«Questo è l’anno buono per lottare ed arrivare in Champions League. Stiamo facendo un bel percorso, poteva essere ottimo non perdendo qualche punto in giro. Questo è il nostro limite: se vuoi essere una grande squadra non puoi permetterti alcuni risultati».



QUI L’INTERVISTA INTEGRALE