Lazio, Immobile il più incisivo della Serie A

Sky Sport ha stilato una classifica dei marcatori che hanno portato più punti alle loro squadre attraverso i goal: presenti tre giocatori della Lazio

Essere un vero bomber non significa solo segnare, ma anche essere decisivo per la propria squadra: questo è certamente il caso del centravanti della Lazio, Immobile.

In questi giorni di vacanza, Sky Sport ha stilato la classifica dei marcatori che hanno modificato la classifica grazie alle loro marcature. Il criterio usato è molto semplice: vengono assegnati 2 punti per ogni goal vittoria, 1 punto se la rete determina il pareggio e 0 punti in caso di goal non determinante. Nella graduatoria sono presenti tre laziali: al 23° posto Correa con 5 punti su 6 goal totali, Milinkovic è 13° grazie ai 5 punti sulle 3 reti segnate e Immobile possiede la medaglia d’oro con 11 punti rispetto alle 17 marcature. Ciro, con questo record, è ancor di più il bomber di cui la Lazio avesse bisogno per sognare in grande.