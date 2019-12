Lazio, Immobile e Acerbi come Sandra e Raimondo

Con i loro video e scatch stanno facendo divertire tutto il popolo laziale. Come una vera e propria coppia, i due scherzano volendosi bene

Che sia in treno o in aereo, non è una trasferta della Lazio se Immobile e Acerbi non si prendono simpaticamente in giro. Ancora una volta i due fanno parlare di loro.

I due hanno stretto un grande rapporto e lo dimostrano attraverso le loro Instagram Stories divertenti. Acerbi prende in giro Ciro per la sua paura di volare, mentre ora è il bomber campano a prendersi la sua “rivincita” filmando il Leone che schiaccia un pisolino durante il viaggio. La Lazio si gode i suoi Sandra e Raimondo social.

