Lazio, Immobile è a quota 23 doppiette: l’omaggio della società FOTO

Lazio, l’omaggio della società biancoceleste per le ventritè doppiette realizzate da Ciro Immobile su Twitter

Una stagione coi fiocchi per Ciro Immobile: il numero 17 ha segnato 19 reti in 17 match giocati in questo campionato e domina la classifica marcatori della Serie A. Continua a segnare gol pesanti e la doppietta di oggi ha portato tre punti d’oro in casa Lazio: il napoletano ha raggiunto quota 23 doppiette con la maglia biancoceleste da quando è a Roma. La società biancoceleste ha deciso di omaggiarlo oggi con un post su Twitter in cui ribadiscono la forza di King Ciro.