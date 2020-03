Serie A, Immobile: «Annullamento? Accettiamo tutto»

Il bomber della Lazio in questi giorni è molto attivo sui social. Oggi ha risposto ad una domanda molto particolare sulla Serie A

La Serie A è momentaneamente ferma a causa del virus pandemico che ha invaso l’Italia e non solo. Al momento ancora non si sa quando ed in che modalità il campionato porà riprendere.

Un’opzione drastica, uscita fuori nelle ultime ore, vedrebbe la stagione attuale annullata, per poi ripartire dalla prossima con più tranquillità. In mattinata il capocannoniere della Lazio e del torneo, Ciro Immobile, ha detto la sua tramite Instagram: «Annullamento per Coronavirus? Credo sia giusto accettare tutto quello che ci diranno di fare. Siamo in piena emergenza tutti e quello che conta è la salute, noi saremo pronti a fare tutto quello che verrà deciso».