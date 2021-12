Lazio, Immobile assente all’allenamento: il motivo

Il centravanti biancoceleste in dubbio per la gara di domani con il Genoa. Ha saltato l’allenamento odierno per un problema gatroinestinale

Allarme Immobile. Il centravanti biancoceleste in dubbio per la gara di domani con il Genoa, partita valida per la 18esima giornata di Serie A.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il capitano biancoceleste. ha saltato l’allenamento di rifinitura in corso di svolgimento in questi minuti per un problema gatroinestinale. Se non riuscirà a recuperare, probabile l’impiego di Felipe Anderson falso nove con Pedro e Zaccagni.