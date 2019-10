Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 29 Ottobre

La rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 29 Ottobre 2019

«Ciro e basta» titola così il taglio alto dell’edizione romana del Corriere dello Sport elogiando il centravanti della Lazio che si prenota come attaccante della Nazionale azzurra per i prossimi impegni. Spazio anche a Ribery che si è guadagnato tre giornate di squalifica nell’ultima gara del Franchi. Tuttosport, invece, dedica la prima pagina al numero uno della Juventus: «Buffon 2021!», mentre La Gazzetta dello Sport suggerisce al Milan: «Datti 4 mosse» per uscire dalla crisi.