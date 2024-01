Lazio, il pagellone 2023: Hysaj, l’uomo non più fondamentale per Sarri. Il voto sull’annata del terzino

Continua il nostro viaggio con le pagelle del 2023 dei giocatori della Lazio. Ora è il turno di Elseid Hysaj.

Terzino voluto fortemente da Sarri per gli anni passati insieme a Napoli, per la sua duttilità nel contesto di gioco. L’albanese non brilla, forte la grande concorrenza con Lazzari e diventa sempre meno fondamentale per il tecnico. Voto? 6+